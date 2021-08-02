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Напередодні пройшов черговий етап у класі машин Формула-1 - Гран-прі Угорщини.

Перед стартом пройшов дощ і боліди пішли в бій на проміжній гумі. У результаті своєрідного "кегельбану" перший поворот не зуміли здолати цілий ряд машин.

Absolute chaos at Turn 1 of the Hungarian Grand Prix 😱#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/MZycUtllCa — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Траса була всіяна уламками болідів. Гонку довелося перервати червоними прапорами.

Після рестарту всі пілоти після прогрівального кола поїхали на пітлейн міняти шини з проміжних на сліки, тому що траса підсохла.

Лише один гонщик не зміг вчасно зорієнтуватися і викотився на стартову решітку. Цим гонщиком, який у гордій самоті стартував з решітки, був 7-разовий і чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

Виглядало це досить кумедно.

Усі інші боліди стартували "паротягом" з пітлейну.

Потім пілот "Мерседеса" через коло змінив шини, повернувся в гонку останнім, але в підсумку прорвався на подіум. А після дискваліфікації Себастьяна Феттеля на "Астон Мартін" навіть піднявся на друге місце.