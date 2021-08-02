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Унікальний випадок у Формулі-1: на стартовій решітці гонки Гран-прі Угорщини був лише один болід

Льюїс Гамільтон помилився зі стратегією.

Фото: twitter

Напередодні пройшов черговий етап у класі машин Формула-1 - Гран-прі Угорщини.

Перед стартом пройшов дощ і боліди пішли в бій на проміжній гумі. У результаті своєрідного "кегельбану" перший поворот не зуміли здолати цілий ряд машин.

Траса була всіяна уламками болідів. Гонку довелося перервати червоними прапорами.

Після рестарту всі пілоти після прогрівального кола поїхали на пітлейн міняти шини з проміжних на сліки, тому що траса підсохла.

Лише один гонщик не зміг вчасно зорієнтуватися і викотився на стартову решітку. Цим гонщиком, який у гордій самоті стартував з решітки, був 7-разовий і чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

Виглядало це досить кумедно.

Усі інші боліди стартували "паротягом" з пітлейну.

Потім пілот "Мерседеса" через коло змінив шини, повернувся в гонку останнім, але в підсумку прорвався на подіум. А після дискваліфікації Себастьяна Феттеля на "Астон Мартін" навіть піднявся на друге місце.

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