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На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал

Повний тріумф збірної Ямайки.

Фото: EPA/UPG

На Олімпійських іграх у Токіо відбувся фінальний забіг на дистанції 100 метрів у жінок.

Перемогу з олімпійським рекордом здобула ямайська спринтерка Елейн Томпсон.

Другою і третьою на фініші були її співвітчизниці Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс і Шеріка Джексон.

  1. Елейн Томпсон (Ямайка) - 10.61 (ОР)
  2. Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 10.74
  3. Шеріка Джексон (Ямайка) - 10.76

Додамо, що Томпсон виграла своє третє олімпійське "золото". Нагадаємо, Елейн перемогла в Ріо-де-Жанейро-2016 на дистанціях 100 і 200 метрів.

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