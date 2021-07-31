На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал

На Олімпійських іграх у Токіо відбувся фінальний забіг на дистанції 100 метрів у жінок.
Перемогу з олімпійським рекордом здобула ямайська спринтерка Елейн Томпсон.
Другою і третьою на фініші були її співвітчизниці Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс і Шеріка Джексон.
- Елейн Томпсон (Ямайка) - 10.61 (ОР)
- Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 10.74
- Шеріка Джексон (Ямайка) - 10.76
Додамо, що Томпсон виграла своє третє олімпійське "золото". Нагадаємо, Елейн перемогла в Ріо-де-Жанейро-2016 на дистанціях 100 і 200 метрів.
Fastest female #Olympics athlete in history! #Tokyo2020 pic.twitter.com/kQ3YI9tsFy— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 31, 2021