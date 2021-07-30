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Романчук з першим результатом пробився до фіналу Олімпіади на 1500-метрівці

У Михайла вже бронзова медаль ОІ-2020.

Михайло Романчук
Фото: glavcom.ua
Михайло Романчук

Українські плавці Михайло Романчук і Сергій Фролов вийшли у фінал Олімпіади-2020 на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Романчук пройшов дистанцію рівно і закінчив її з найкращим результатом дня - 14:45.99.

Фролов вийшов в іншому запливі і завершив його на третьому місці з результатом 1:51.83. Цей час вивів Сергія у фінал з 6-го місця.

Фінальний заплив відбудеться 1 серпня о 4:44 за київським часом.

Нагадаємо, що Романчук завоював "бронзу" Олімпіади-2020 на дистанції 800 м. Фролов у тому фіналі фінішував шостим.

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