На легендарній трасі "Сільверстоун" пройшов черговий етап чемпіонату світу в класі машин Формула-1 - Гран-прі Великої Британії.
Гонку в драматичної битві з гонщиком "Феррарі" Шарлем Леклером виграв 7-разовий і діючий чемпіон Льюїс Гамільтон.
Замкнув подіум партнер Льюїса по "Мерседесу" Валттері Боттас.
Відзначимо, що старт гонки запам'ятався запеклою боротьбою лідера поточного сезону пілота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, який стартував з поула, з Гамільтоном.
Гонщики протягом неповного першого кола в декількох поворотах їхали пліч-о-пліч, і в повороті Copse на швидкості під 300 км на годину місця для двох болідів не залишилося. Відбувся контакт правого переднього колеса Ферстаппена з лівим заднім колесом Гамільтона.
В результаті, болід пілота "Ред Булла" в некерованому польоті врізався у відбійник. У свою чергу, машина "Мерседес" виявилася міцною на такі випадки контакту і Гамільтон зумів продовжити гонку.
Verstappen and Hamilton collide!— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.
The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa
Після фінішу Гран-прі Великобританії керівник Red Bull Racing Крістіан Горнер був вкрай розгніваний, і вважає, що ініціатором аварії гонщика "Мерседеса".
"Чесно вам скажу, такого бути не повинно. Макс в момент аварії пережив перевантаження в 51 G. Гамільтон - 7-разовий чемпіон світу, і він не повинен здійснювати такі маневри. Це не прийнятно. Він наражав на небезпеку іншого гонщика", - цитує Горнера f1news.ru.
Додамо, що за цей інцидент стюарди гонки покарали Гамільтона 10-секундним штрафом, який гонщик "Мерседеса" відбув на своєму єдиному піт-стопі, і який не завадив йому наздогнати за кілька кіл до фінішу Леклера і обійти гонщика "Феррарі".
A moment for the home crowd to savour!— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
Relive all the drama from Silverstone 🍿#BritishGP 🇬🇧 #F1
Результат гонки. A race that will be talked about for a long time #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/XMpp8gCMGy
A race that will be talked about for a long time #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/XMpp8gCMGy— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
Verstappen's lead is cut to 8 points#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/p8WgigIPCT— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
Red Bull's lead cut to 4 😮#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/oqLCvmTSNC— Formula 1 (@F1) July 18, 2021