Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон

На легендарній трасі "Сільверстоун" пройшов черговий етап чемпіонату світу в класі машин Формула-1 - Гран-прі Великої Британії.

Гонку в драматичної битві з гонщиком "Феррарі" Шарлем Леклером виграв 7-разовий і діючий чемпіон Льюїс Гамільтон.

Замкнув подіум партнер Льюїса по "Мерседесу" Валттері Боттас.

Відзначимо, що старт гонки запам'ятався запеклою боротьбою лідера поточного сезону пілота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, який стартував з поула, з Гамільтоном.

Гонщики протягом неповного першого кола в декількох поворотах їхали пліч-о-пліч, і в повороті Copse на швидкості під 300 км на годину місця для двох болідів не залишилося. Відбувся контакт правого переднього колеса Ферстаппена з лівим заднім колесом Гамільтона.

В результаті, болід пілота "Ред Булла" в некерованому польоті врізався у відбійник. У свою чергу, машина "Мерседес" виявилася міцною на такі випадки контакту і Гамільтон зумів продовжити гонку.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Після фінішу Гран-прі Великобританії керівник Red Bull Racing Крістіан Горнер був вкрай розгніваний, і вважає, що ініціатором аварії гонщика "Мерседеса".

"Чесно вам скажу, такого бути не повинно. Макс в момент аварії пережив перевантаження в 51 G. Гамільтон - 7-разовий чемпіон світу, і він не повинен здійснювати такі маневри. Це не прийнятно. Він наражав на небезпеку іншого гонщика", - цитує Горнера f1news.ru.

Додамо, що за цей інцидент стюарди гонки покарали Гамільтона 10-секундним штрафом, який гонщик "Мерседеса" відбув на своєму єдиному піт-стопі, і який не завадив йому наздогнати за кілька кіл до фінішу Леклера і обійти гонщика "Феррарі".

A moment for the home crowd to savour!



Relive all the drama from Silverstone 🍿#BritishGP 🇬🇧 #F1 — Formula 1 (@F1) July 18, 2021