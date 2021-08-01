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У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни

Збірна України повернулася в шостий десяток.

У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
Фото: Olympics

Завершився черговий змагальний день Олімпійських ігор в Токіо, в який було розіграно 25 комплектів нагород.

У медальному заліку перше місце продовжує утримувати збірна Китаю.

У боротьбі за друге-третє місце відбулося рокірування - команда США вперше на Іграх-2020 вийшла на другу позицію, потіснивши господарів форуму.

Також відбулася зміна в боротьбі за четверте місце. Збірна Австралії випередила команду Російського олімпійського комітету.

Дебютна срібна медаль збірної України в Токіо, здобута Михайлом Романчуком в запливі на 1500 метрів вільним стилем, дозволила нашої олімпійської збірній піднятися в медальному заліку на 56-е місце.

Медальний залік Токіо-2020 після розіграшу 178 з 339 комплектів медалей:

  • 1 Китай 24 14 13 51
  • 2 США 20 23 16 59
  • 3 Японія 17 5 9 31
  • 4 Австралія 14 3 14 31
  • 5 ROC 12 19 13 44
  • 6 Велика Британія 10 10 12 32
  • 7 Франція 5 10 6 21
  • 8 Південна Корея 5 4 8 17
  • 9 Італія 4 8 15 27
  • 10 Нідерланди 4 7 6 17
  • ...
  • 56 УКРАЇНА 0 1 5 6
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