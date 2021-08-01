У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни

Збірна України повернулася в шостий десяток.

Завершився черговий змагальний день Олімпійських ігор в Токіо, в який було розіграно 25 комплектів нагород.

У медальному заліку перше місце продовжує утримувати збірна Китаю.

У боротьбі за друге-третє місце відбулося рокірування - команда США вперше на Іграх-2020 вийшла на другу позицію, потіснивши господарів форуму.

Також відбулася зміна в боротьбі за четверте місце. Збірна Австралії випередила команду Російського олімпійського комітету.

Дебютна срібна медаль збірної України в Токіо, здобута Михайлом Романчуком в запливі на 1500 метрів вільним стилем, дозволила нашої олімпійської збірній піднятися в медальному заліку на 56-е місце.

Медальний залік Токіо-2020 після розіграшу 178 з 339 комплектів медалей: