У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни

Завершився черговий змагальний день Олімпійських ігор в Токіо, в який було розіграно 25 комплектів нагород.
У медальному заліку перше місце продовжує утримувати збірна Китаю.
У боротьбі за друге-третє місце відбулося рокірування - команда США вперше на Іграх-2020 вийшла на другу позицію, потіснивши господарів форуму.
Також відбулася зміна в боротьбі за четверте місце. Збірна Австралії випередила команду Російського олімпійського комітету.
Дебютна срібна медаль збірної України в Токіо, здобута Михайлом Романчуком в запливі на 1500 метрів вільним стилем, дозволила нашої олімпійської збірній піднятися в медальному заліку на 56-е місце.
Медальний залік Токіо-2020 після розіграшу 178 з 339 комплектів медалей:
- 1 Китай 24 14 13 51
- 2 США 20 23 16 59
- 3 Японія 17 5 9 31
- 4 Австралія 14 3 14 31
- 5 ROC 12 19 13 44
- 6 Велика Британія 10 10 12 32
- 7 Франція 5 10 6 21
- 8 Південна Корея 5 4 8 17
- 9 Італія 4 8 15 27
- 10 Нідерланди 4 7 6 17
- ...
- 56 УКРАЇНА 0 1 5 6