Український плавець Михайло Романчук виборов срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо.

Про це пише Укрінформ.

Романчук із результатом 14 хвилин 40,66 секунди виграв “срібло” у фіналі 1500-метрівки вільним стилем.

“Золото” здобув американець Роберт Фінк (14.39,65), “бронза” дісталася німцю Флоріану Веллброку (14.40,91).

Сергій Фролов показав у фіналі восьмий час (15.04,26).

Романчука привітав президент Володимир Зеленський: "Вітаю плавця Михайла Романчука з новою перемогою на Олімпіаді. Так тримати!".

Вітаю плавця Михайла Романчука з новою перемогою на #Олімпіаді – здобуттям «срібла» у плаванні вільним стилем на 1500 м. Михайло приніс Україні першу срібну медаль на іграх @Tokyo2020 та шосту в загальному заліку. Так тримати 🇺🇦! pic.twitter.com/yL4ieAvvAF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2021

Фото: ЕРА/UPG Романчук і Фінк змагаються

Фото: ЕРА/UPG Романчук і Фінк

Таким чином, зараз в активі збірної України вже шість медалей токійської Олімпіади – 1 срібна і 5 бронзових.