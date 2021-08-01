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Михайло Романчук взяв перше “срібло” для України на Олімпійських іграх-2020

Українського плавця обійшов американець Роберт Фінк.

Український плавець Михайло Романчук виборов срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо.

Про це пише Укрінформ.

Романчук із результатом 14 хвилин 40,66 секунди виграв “срібло” у фіналі 1500-метрівки вільним стилем.

“Золото” здобув американець Роберт Фінк (14.39,65), “бронза” дісталася німцю Флоріану Веллброку (14.40,91).

Сергій Фролов показав у фіналі восьмий час (15.04,26).

Романчука привітав президент Володимир Зеленський: "Вітаю плавця Михайла Романчука з новою перемогою на Олімпіаді. Так тримати!".

Романчук і Фінк змагаються
Фото: ЕРА/UPG
Романчук і Фінк змагаються

Романчук і Фінк
Фото: ЕРА/UPG
Романчук і Фінк

Таким чином, зараз в активі збірної України вже шість медалей токійської Олімпіади – 1 срібна і 5 бронзових.

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