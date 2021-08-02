Тенісистка виборола для України п'яту "бронзу" на Олімпіаді в Токіо.

Фото: Lb.ua

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна, яка стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Токіо, повернулася на Батьківщину.

Сьогодні журналісти та вболівальники зустріли її в аеропорту "Бориспіль".

Спортсменка приймала привітання та квіти і зазначила, що їй прикро через те, що вона не змогла поборотися за "золото" або "срібло".

Також вона розповіла, що відчувала підтримку вболівальників з усієї країни.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, 31 липня Світоліна виборола для України п'яту “бронзу” на Олімпіаді - вона здобула вольову перемогу над Оленою Рибакіною з Казахстану.