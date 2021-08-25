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"Реал" зробив ПСЖ першу пропозицію щодо трансферу Мбаппе

Мадридці готові викласти € 160 млн.

Мадридський "Реал" звернувся до "Парі Сен-Жермен" з офіційним запитом щодо трансферу французького форварда Кіліана Мбаппе, повідомляє у своєму twitter Фабріціо Романо.

За інсайдерською інформацією, "Королівський клуб" запропонував за 22-річного Мбаппе 160 млн євро.

Керівництво парижан поки що не відповіло на запит "Реала", однак терміново почало пошук альтернативи Кіліану.

Зокрема, авторитетний агент польського футболіста Роберта Левандовського Піні Захаві вже відвідав Париж, де провів зустріч із керівництвом паризького клубу, повідомляє Get French Football News.

Нагадаємо, контракт Мбаппе з ПСЖ минає через рік. Цього сезону нападник провів три матчі в чемпіонаті Франції і забив один м'яч.

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