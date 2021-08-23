"Манчестер Юнайтед" повторив рекорд "Арсеналу" в Англійській прем'єр-лізі

"Червоні дияволи" не програють на виїзді вже 27 матчів поспіль.

Фото: EPA/UPG Тренерський штаб Сольск'яєра не дуже-то радий рекордному досягненню

У другому турі Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" на виїзді не зміг здобути 3 очки в протистоянні з "Саутгемптоном", задовольнившись нічиєю - 1:1.

Проте, у підлеглих Уле Гуннара Сольск'яєра є невеликий привід для гідності - МЮ ось вже 27-й матч поспіль не програє вдалечень від "Олд Траффорд" в матчах АПЛ.

Таким чином, "червоні дияволи" повторили давній рекорд "Арсеналу", який був встановлений командою Арсена Венгера в період із квітня 2003 по вересень 2004 року.