"Манчестер Юнайтед" повторив рекорд "Арсеналу" в Англійській прем'єр-лізі

У другому турі Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" на виїзді не зміг здобути 3 очки в протистоянні з "Саутгемптоном", задовольнившись нічиєю - 1:1.
Проте, у підлеглих Уле Гуннара Сольск'яєра є невеликий привід для гідності - МЮ ось вже 27-й матч поспіль не програє вдалечень від "Олд Траффорд" в матчах АПЛ.
Таким чином, "червоні дияволи" повторили давній рекорд "Арсеналу", який був встановлений командою Арсена Венгера в період із квітня 2003 по вересень 2004 року.
27 - Manchester United are unbeaten in their last 27 away Premier League matches (W17 D10), equalling the longest away unbeaten in English top-flight history, set by Arsenal between April 2003 and September 2004. Adventures. pic.twitter.com/kC6TN7hiQa— OptaJoe (@OptaJoe) August 22, 2021