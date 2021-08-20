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Без Мессі і Роналду: УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гравця сезону

Топ-3 склали виключно фіналісти минулого розіграшу Ліги чемпіонів.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував номінантів на приз найкращому гравцеві сезону-2020/21.

На нагороду претендують два гравці "Челсі" Жоржиньо (Італія) і Нголо Канте (Франція), а також їхній суперник по фінальному матчу Ліги чемпіонів Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті", Бельгія).

Фото: УЄФА

Трійку фіналістів було визначено за підсумками голосування серед 24 тренерів команд, які брали участь у Євро-2020, 80 тренерів клубів, які брали участь у групових раундах Ліги чемпіонів і Ліги Європи минулого сезону. Також свій голос змогли віддати 55 журналістів, акредитованих від своєї країни в УЄФА.

Додамо, що найкращою футболісткою сезону стане представниця "Барселони", тому що в топ-3 виключно гравці цього каталонського клубу: дві іспанки Алексія Путельяс і Дженніфер Ермосо та нідерландка Ліке Мартенс.

Фото: УЄФА

Володарів індивідуальних призів визначать 26 серпня у Стамбулі, коли відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

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