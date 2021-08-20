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Мери українських міст долучилися до унікального спортивного флешмобу Актуально

Мери українських міст взяли участь у флешмобі для популяризації волейболу в Україні.

Мери українських міст долучилися до унікального спортивного флешмобу

У флешмобі очільники міст розіграли всеукраїнську волейбольну комбінацію, яка покликана не тільки популяризувати розвиток спорту, але й символізує єдність України напередодні 30-ї річниці незалежності.

Мери пасували м’яч своїм колегам з інших міст, а завершили флешмоб гравці української збірної з волейболу, які представлять нашу країну на міжнародному чоловічому турнірі з волейболу «Кубок Хортиці 2021». 

Спортивні змагання будуть проходити у запорізькому палаці спорту «Юність» з 20 по 22 серпня. Партнерами заходу виступають компанія “Епіцентр” та мережа спортивних магазинів Intersport Україна. 

У короткому відео волейболісти закликали українців відвідати турнір та підтримати нашу збірну.


Зазначимо, що до флешмобу приєдналися міські голови Івано-Франківська, Житомира, Полтави, Миколаєва, Херсона, Миргорода, Стрия, Сумм, а також Берегового, Кропивницького, Мелітополя, Ніжина, Нікополя, Ромнів, Рубіжного, Сарн, Фастова, Червонограда та Шостки.

Міжнародний турнір «Кубок Хортиці 2021» цьогоріч присвячений Дню Незалежності України. Участь в змаганнях візьмуть національні збірні України, Сербії, Словенії та Болгарії. Команда України свій перший матч на турнірі зіграє вже 20 серпня проти збірної Болгарії. Початок зустрічі о 16:00.

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