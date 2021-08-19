Уперше в історії в півфіналі Кубка Лібертадорес зіграють три клуби з однієї країни

В 1/2 фіналу турніру вийшли "Атлетіко Мінейро", "Фламенго" і "Палмейрас".
"Атлетіко Мінейро" переміг "Рівер Плейт" (1:0, 3:0), "Фламенго" розгромив "Олімпію" (4:1, 5:1), а "Палмейрс" у дербі здолав "Сан-Паулу" (1:1, 4:0).
Бразильські клуби можуть повністю окупувати півфінальну стадію турніру, адже в останньому чвертьфіналі зустрічаються "Флуміненсе" і еквадорська "Барселона".
Зазначимо, що перший матч між цими командами в Ріо-де-Жанейро завершився нічиєю - 2:2.
🔥 ¡El camino a la #GloriaEterna! 3 equipos brasileños están en las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores.— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 19, 2021
🇧🇷 @Atletico, @Flamengo y @Palmeiras. pic.twitter.com/Q3yeJLv9Jg
Фінал поточного розіграшу Кубка Лібертадорес пройде 27 листопада на стадіоні "Сентенаріо" в Монтевідео, Уругвай.