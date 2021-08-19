Уперше в історії в півфіналі Кубка Лібертадорес зіграють три клуби з однієї країни

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Уперше в історії Кубка Лібертадорес (аналог європейської Ліги чемпіонів ) у півфіналі зіграють три клуби з однієї країни.

В 1/2 фіналу турніру вийшли "Атлетіко Мінейро", "Фламенго" і "Палмейрас".

"Атлетіко Мінейро" переміг "Рівер Плейт" (1:0, 3:0), "Фламенго" розгромив "Олімпію" (4:1, 5:1), а "Палмейрс" у дербі здолав "Сан-Паулу" (1:1, 4:0).

Бразильські клуби можуть повністю окупувати півфінальну стадію турніру, адже в останньому чвертьфіналі зустрічаються "Флуміненсе" і еквадорська "Барселона".

Зазначимо, що перший матч між цими командами в Ріо-де-Жанейро завершився нічиєю - 2:2.

Фінал поточного розіграшу Кубка Лібертадорес пройде 27 листопада на стадіоні "Сентенаріо" в Монтевідео, Уругвай.