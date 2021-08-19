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Футболіст молодіжної збірної Афганістану загинув в американському транспортному літаку під час спроби втекти з країни

Люди намагаються покинути країну будь-яким способом.

Закі Анварі
Фото: instagram.com/m.zaki.anwari
Закі Анварі

Футболіст молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі трагічно загинув під час спроби покинути країну, повідомив журналіст Бабак Тагвай у Twitter.

Анварі потайки забрався у відсік шасі американського транспортного літака C-17A, щоб вилетіти з Афганістану. Пізніше частини тіла футболіста знайшли у відсіку.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки після 20-річної війни в Афганістані вирішили вивести свої війська, розв'язавши руки Талібану. 

Понад 2200 дипломатів та інших цивільних осіб були евакуйовані військовими рейсами з Кабула.

Це намагаються зробити і жителі Афганістану. Так, 16 серпня група афганців вчепилися до літака армії США, що вилітав зі столичного аеропорту – їм не вдалося втриматися, вони впали на землю і розбилися.

16 серпня Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.

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