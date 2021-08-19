Футболіст молодіжної збірної Афганістану загинув в американському транспортному літаку під час спроби втекти з країни

Фото: instagram.com/m.zaki.anwari Закі Анварі

Футболіст молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі трагічно загинув під час спроби покинути країну, повідомив журналіст Бабак Тагвай у Twitter.

Анварі потайки забрався у відсік шасі американського транспортного літака C-17A, щоб вилетіти з Афганістану. Пізніше частини тіла футболіста знайшли у відсіку.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF's C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan's National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 18, 2021

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки після 20-річної війни в Афганістані вирішили вивести свої війська, розв'язавши руки Талібану.

Понад 2200 дипломатів та інших цивільних осіб були евакуйовані військовими рейсами з Кабула.

Це намагаються зробити і жителі Афганістану. Так, 16 серпня група афганців вчепилися до літака армії США, що вилітав зі столичного аеропорту – їм не вдалося втриматися, вони впали на землю і розбилися.

16 серпня Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.