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Українець Анікєєв виграв фінал у росіянина і став чемпіоном Європи з шашок-64

Юрій захистив титул найсильнішого європейського шашкіста.

Українець Анікєєв виграв фінал у росіянина і став чемпіоном Європи з шашок-64
Юрій Анікєєв
Фото: isport.ua

Напередодні в Туреччині завершився чемпіонат Європи з шашок-64 серед чоловіків.

Чемпіоном став українець Юрій Анікєєв, повідомляє офіційний сайт змагань.

Змагання проходили у два етапи. У підсумку в плей-оф вийшли два українці: чинний чемпіон Юрій Анікєєв і Фелікс Шепель.

У півфіналі Анікєєв обіграв представника Криму Сергія Белошеєва, який 2014 року змінив спортивне громадянство з українського на російське.

У фінальному матчі Юрій зумів виграти у співвітчизника Белошеєва, багаторазового чемпіона світу та Європи Олександра Георгієва.

У "бронзовому" фіналі Шепель обіграв Белошеєва.

Вперше в історії українець виграв двічі поспіль чемпіонат Європи і вперше в трійці призерів Євро два українця.

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