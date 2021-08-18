Українець Анікєєв виграв фінал у росіянина і став чемпіоном Європи з шашок-64

Напередодні в Туреччині завершився чемпіонат Європи з шашок-64 серед чоловіків.
Чемпіоном став українець Юрій Анікєєв, повідомляє офіційний сайт змагань.
Змагання проходили у два етапи. У підсумку в плей-оф вийшли два українці: чинний чемпіон Юрій Анікєєв і Фелікс Шепель.
У півфіналі Анікєєв обіграв представника Криму Сергія Белошеєва, який 2014 року змінив спортивне громадянство з українського на російське.
У фінальному матчі Юрій зумів виграти у співвітчизника Белошеєва, багаторазового чемпіона світу та Європи Олександра Георгієва.
У "бронзовому" фіналі Шепель обіграв Белошеєва.
Вперше в історії українець виграв двічі поспіль чемпіонат Європи і вперше в трійці призерів Євро два українця.