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"Баварія" виграла перший трофей з Нагельсманном

Мюнхенці виграли Суперкубок країни.

&quot;Баварія&quot;
Фото: EPA/UPG
"Баварія"

У Дортмунді на "Сигнал Ідуна Парку" відбувся поєдинок за Суперкубок Німеччини між чемпіоном "Баварією" і володарем Кубка місцевою "Боруссією".

Команди продемонстрували висококласний, темповий футбол, настільки рідкісний для такої ранньої стадії сезону.

Багато фахівців розхвалювали "Боруссію" після першого раунду Кубка Німеччини і першого туру Бундесліги. Своєю чергою "Баварія" захист титулу почала лише з нічиєї в матчі проти одноклубників дортмундців із Менхенгладбаха.

Однак чергове Der Klassiker виграли саме баварці - 3:1.

Дублем відзначився Роберт Левандовський, ще один м'яч на рахунку Томаса Мюллера. У складі господарів прекрасний гол забив капітан Марко Ройс.

"Баварія" вдев'яте виграла Суперкубок країни, а це рекорд.

Юліан Нагельсманн не має приводу не радіти
Фото: EPA/UPG
Юліан Нагельсманн не має приводу не радіти

Для головного тренера Юліана Нагельсманна цей трофей став дебютним.

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