Фото: EPA/UPG "Баварія"

У Дортмунді на "Сигнал Ідуна Парку" відбувся поєдинок за Суперкубок Німеччини між чемпіоном "Баварією" і володарем Кубка місцевою "Боруссією".

Команди продемонстрували висококласний, темповий футбол, настільки рідкісний для такої ранньої стадії сезону.

Багато фахівців розхвалювали "Боруссію" після першого раунду Кубка Німеччини і першого туру Бундесліги. Своєю чергою "Баварія" захист титулу почала лише з нічиєї в матчі проти одноклубників дортмундців із Менхенгладбаха.

Однак чергове Der Klassiker виграли саме баварці - 3:1.

Дублем відзначився Роберт Левандовський, ще один м'яч на рахунку Томаса Мюллера. У складі господарів прекрасний гол забив капітан Марко Ройс.

"Баварія" вдев'яте виграла Суперкубок країни, а це рекорд.

Фото: EPA/UPG Юліан Нагельсманн не має приводу не радіти

Для головного тренера Юліана Нагельсманна цей трофей став дебютним.