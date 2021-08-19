Великий хардовий турнір у США продовжиться без українок.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна (№5 WTA) і Даяна Ястремська (№50 WTA) відповідно завершили виступ на престижному турнірі WTA 1000 в Цинциннаті.

У другому колі змагань Світоліна поступилася Анжелік Кербер з Німеччини - 5:7, 6:2, 4:6.

Тенісистки провели на корті дві години і 11 хвилин.

Fierce Competition 🔥



🇩🇪 @AngeliqueKerber leaves it all on the court and defeats Svitolina in a three set fight 💪#CincyTennis pic.twitter.com/W4C7ao10zZ — wta (@WTA) August 18, 2021

Ястремська програла чешці Барборі Крейчиковій -1:6, 6:7 (5-7).

Нагадаємо, американська тенісистка Кеті Макнеллі (№136 WTA) грубо образила Ястремську після матчу першого кола.