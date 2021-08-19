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Світоліна і Ястремська синхронно зачохлили ракетки на турнірі в Цинциннаті

Великий хардовий турнір у США продовжиться без українок.

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна (№5 WTA) і Даяна Ястремська (№50 WTA) відповідно завершили виступ на престижному турнірі WTA 1000 в Цинциннаті.

У другому колі змагань Світоліна поступилася Анжелік Кербер з Німеччини - 5:7, 6:2, 4:6.

Тенісистки провели на корті дві години і 11 хвилин.

Ястремська програла чешці Барборі Крейчиковій -1:6, 6:7 (5-7).

Нагадаємо, американська тенісистка Кеті Макнеллі (№136 WTA) грубо образила Ястремську після матчу першого кола.

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