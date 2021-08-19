Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна (№5 WTA) і Даяна Ястремська (№50 WTA) відповідно завершили виступ на престижному турнірі WTA 1000 в Цинциннаті.
У другому колі змагань Світоліна поступилася Анжелік Кербер з Німеччини - 5:7, 6:2, 4:6.
Тенісистки провели на корті дві години і 11 хвилин.
Fierce Competition 🔥— wta (@WTA) August 18, 2021
🇩🇪 @AngeliqueKerber leaves it all on the court and defeats Svitolina in a three set fight 💪#CincyTennis pic.twitter.com/W4C7ao10zZ
Ястремська програла чешці Барборі Крейчиковій -1:6, 6:7 (5-7).
Нагадаємо, американська тенісистка Кеті Макнеллі (№136 WTA) грубо образила Ястремську після матчу першого кола.