УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого тренера року

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив трійку претендентів на приз найкращому тренеру сезону-2020/21.
У трійку кращих увійшли Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Роберто Манчіні (збірна Італії) і Томас Тухель ("Челсі").
Нагадаємо, Гвардіола вперше в історії клубу вивів "Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, а також повернув на вершину першості Англії, фінішувавши з відривом на 12 очок від другого місця. На додачу до всього взяв Кубок англійської ліги.
Манчіні зі збірною Італії створив фурор на Євро-2020. Причому фінал чемпіонату Європи став для італійців 34-м матчем поспіль без поразок.
Тухель, замінивши Френка Лемпарда лише 26 січня, привів лондонців до другого тріумфу в Лізі чемпіонів. Німецький фахівець став першим в історії тренером, який двічі поспіль вийшов у фінал турніру з різними командами.
Додамо, що в топ-10 також увійшли:
- 4. Унай Емері ("Вільярреал") - 64 очки
- 5. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") - 29
- 6. Антоніо Конте ("Інтер", зараз без команди) - 19
- 7. Гарет Саутгейт (збірна Англії) - 18
- 8. Крістоф Галт ( "Лілль", зараз у "Ніцці") - 16 очок
- 9 Оле-Гуннар Сольск'яєр ("Манчестер Юнайтед") - 14
- 10 Каспер Юльманн (збірна Данії) - 11
Володар індивідуального призу визначиться 26 серпня в Стамбулі, коли відбудеться жеребкування групового етапу ЛЧ.