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УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого тренера року

На нагороду претендує італійсько-іспансько-німецький тріумвірат.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив трійку претендентів на приз найкращому тренеру сезону-2020/21.

У трійку кращих увійшли Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Роберто Манчіні (збірна Італії) і Томас Тухель ("Челсі").

Нагадаємо, Гвардіола вперше в історії клубу вивів "Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, а також повернув на вершину першості Англії, фінішувавши з відривом на 12 очок від другого місця. На додачу до всього взяв Кубок англійської ліги.

Манчіні зі збірною Італії створив фурор на Євро-2020. Причому фінал чемпіонату Європи став для італійців 34-м матчем поспіль без поразок.

Тухель, замінивши Френка Лемпарда лише 26 січня, привів лондонців до другого тріумфу в Лізі чемпіонів. Німецький фахівець став першим в історії тренером, який двічі поспіль вийшов у фінал турніру з різними командами.

Додамо, що в топ-10 також увійшли:

  • 4. Унай Емері ("Вільярреал") - 64 очки
  • 5. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") - 29 
  • 6. Антоніо Конте ("Інтер", зараз без команди) - 19 
  • 7. Гарет Саутгейт (збірна Англії) - 18 
  • 8. Крістоф Галт ( "Лілль", зараз у "Ніцці") - 16 очок
  • 9 Оле-Гуннар Сольск'яєр ("Манчестер Юнайтед") - 14 
  • 10 Каспер Юльманн (збірна Данії) - 11 

Володар індивідуального призу визначиться 26 серпня в Стамбулі, коли відбудеться жеребкування групового етапу ЛЧ.

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