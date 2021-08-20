УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого тренера року

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив трійку претендентів на приз найкращому тренеру сезону-2020/21.

У трійку кращих увійшли Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Роберто Манчіні (збірна Італії) і Томас Тухель ("Челсі").

Нагадаємо, Гвардіола вперше в історії клубу вивів "Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, а також повернув на вершину першості Англії, фінішувавши з відривом на 12 очок від другого місця. На додачу до всього взяв Кубок англійської ліги.

Манчіні зі збірною Італії створив фурор на Євро-2020. Причому фінал чемпіонату Європи став для італійців 34-м матчем поспіль без поразок.

Тухель, замінивши Френка Лемпарда лише 26 січня, привів лондонців до другого тріумфу в Лізі чемпіонів. Німецький фахівець став першим в історії тренером, який двічі поспіль вийшов у фінал турніру з різними командами.

Додамо, що в топ-10 також увійшли:

4. Унай Емері ("Вільярреал") - 64 очки

5. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") - 29

6. Антоніо Конте ("Інтер", зараз без команди) - 19

7. Гарет Саутгейт (збірна Англії) - 18

8. Крістоф Галт ( "Лілль", зараз у "Ніцці") - 16 очок

9 Оле-Гуннар Сольск'яєр ("Манчестер Юнайтед") - 14

10 Каспер Юльманн (збірна Данії) - 11

Володар індивідуального призу визначиться 26 серпня в Стамбулі, коли відбудеться жеребкування групового етапу ЛЧ.