З минулого року спортивна арена є домашньою для двох клубів: "Динамо" і "Шахтаря".

З фасаду НСК "Олімпійський" прибрали банери з фотографіями легенд київського "Динамо", інформує sport.ua.

Раніше на фасаді з нагоди перемоги в Кубку кубків'1975 були представлені знамениті гравці і тренери клубу: Володимир Мунтян, Михайло Фоменко, Євген Рудаков, Валерій Лобановський, Леонід Буряк, Олег Блохін, Віктор Колотов, Володимир Веремєєв, Валерій Зуєв, Анатолій Коньков, Петро Слободян, Стефан Решко, Володимир Трошкін.

24 серпня в Києві на НСК "Олімпійський" пройде святковий концерт, присвячений 30-річчю незалежності України.

Нагадаємо, з минулого року спортивна арена є домашньою для двох клубів: "Динамо" і "Шахтаря".

Як був оформлений фасад НСК раніше.