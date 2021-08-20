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Журнал Charlie Hebdo порівняв перехід Мессі в ПСЖ з фінансуванням "Талібану"

Французькі журналісти намагаються знайти зв'язок там, де його, може, і немає.

Журнал Charlie Hebdo порівняв перехід Мессі в ПСЖ з фінансуванням "Талібану"

Традиційно в середу вийшов новий випуск французького щотижневого журналу політичної сатири Charlie Hebdo, цього разу присвячений подіям в Афганістані.

На обкладинку автори помістили жінок у нікабі з прізвищем Мессі і номером 30 на спині.

Таким чином журналісти намагалися зв'язати дві події - перехід аргентинського форварда Ліонеля Мессі в "Парі Сен-Жермен", власником якого є Qatar Sports Investments, і захоплення влади в Афганістані "Талібаном".

Зазначимо, QSI є дочірньою компанією Qatar Investment Authority (QIA), державного фонду національного добробуту Катару.

При цьому також вважається, що Катар, імовірно, є спонсором талібів.

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