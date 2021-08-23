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Перед відбірковими матчами ЧС-2022 збірна України втратила двох основних воротарів

У національну команду спішно довикликали Пятова і Різника.

Перед відбірковими матчами ЧС-2022 збірна України втратила двох основних воротарів
Андрій Пятов
Фото: Футбол 1/2/3

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков довикликав на вересневий збір "синьо-жовтих" двох голкіперів - Андрія Пятова, котрий зав'язав зі збірною після Євро-2020, і Дмитра Різника з "Ворскли", повідомляють на офіційному сайті УАФ.

Таке рішення ухвалено через травми Георгія Бущана і Анатолія Трубіна.

37-річний Пятов виступав за національну команду з 2006 року, провів за цей час 96 матчів. 22-річний Різник раніше брав участь у зборах головної команди, проте ще не дебютував у її складі.

Найближчий матч Україна проведе на виїзді проти Казахстану в рамках відбору до ЧС-2022.

Через три дні підлеглі Петракова прийматимуть на НСК "Олімпійський" чемпіонів світу французів.

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