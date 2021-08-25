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Україна завоювала першу золоту медаль Паралімпіади-2020

Єлизавета Мерешко - паралімпійська чемпіонка на дистанції 50 м вільним стилем.

Україна завоювала першу золоту медаль Паралімпіади-2020
Єлизавета Мерешко
Фото: kherson.net.ua

На Паралімпіаді-2020 у Токіо відбувся фінальний заплив серед жінок у плаванні на 50 метрів вільним стилем (клас S6, плавці з фізичними порушеннями середнього рівня).

Чемпіонкою стала українка Єлизавета Мерешко, яка встановила паралімпійський рекорд на цій дистанції, обійшовши попередню рекордсменку Елізабет Маркс зі США (яка також побила свій попередній рекорд).

"Бронза" - у співвітчизниці Мерешко Ганни Гонтар.

Додамо, що Вікторія Савцова посіла п'яте місце в цьому запливі.

Відзначимо, що для Мерешко це п'яте "золото" на Паралімпійських іграх за всю кар'єру.

Результати запливу.

  1. Єлизавета Мерешко (Україна) - 33,11 с.
  2.  Елізабет Маркс (США) - 33,15 с.
  3. Ганна Гонтар (Україна) - 33,4 с.

...

  • 5. Вікторія Савцова (Україна) - 33,68 с.
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