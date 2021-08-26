Вихід у груповий етап Ліги чемпіонів донецького "Шахтаря" не оминув увагою чемпіон Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті", який своєрідно відзначив цю подію.
"До скорої зустрічі, хлопці", - свідчить повідомлення "Сіті" у Твіттері.
See you soon guys! 😉😂 https://t.co/QugaVqS5mQ pic.twitter.com/ce1MGWVat3— Manchester City (@ManCity) August 25, 2021
Нагадаємо, що "гірники" і "містяни" в період з 2017 по 2019 рік тричі поспіль потрапляли в одну групу ЛЧ.
Додамо, що жеребкування групового етапу ЛЧ відбудеться вже сьогодні ввечері.