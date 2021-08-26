Фото: twitter.com/FCShakhtar

Вихід у груповий етап Ліги чемпіонів донецького "Шахтаря" не оминув увагою чемпіон Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті", який своєрідно відзначив цю подію.

"До скорої зустрічі, хлопці", - свідчить повідомлення "Сіті" у Твіттері.

Нагадаємо, що "гірники" і "містяни" в період з 2017 по 2019 рік тричі поспіль потрапляли в одну групу ЛЧ.

Додамо, що жеребкування групового етапу ЛЧ відбудеться вже сьогодні ввечері.