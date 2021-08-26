Де Дзербі після матчу з "Монако" заявив, що шахтарські я..ця і серце не купиш на трансферному ринку

На післяматчевій зустрічі з пресою головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі світився від щастя і поділився думками про поєдинок з "Монако" (2:2). При цьому зізнався, що "Шахтар" не збирався віддавати м'яч у першому таймі футболістам "Монако".

"Ні, це не було нашим рішенням. Ми не хочемо залишати м'яч навіть мадридському "Реалу". Але якщо суперник хороший, тоді ми теж повинні грати на оборону.

Перший тайм, звичайно, був не таким, як ми очікували, але "Монако" - дуже сильна команда. Вони створили дуже жорсткий пресинг. У нас не було швидкості, силової швидкості, щоб грати 20, 30, 40 метрів. Показник такий: коли Фернандо і Мудрик увійшли в гру, матч зовсім змінився.

Я не знаю, заслужили ми сьогодні чи ні, тому що в "Монако" було багато гольових шансів. У їхніх гравців є технічні, фізичні, індивідуальні якості. У нас інші фізичні характеристики, але є техніка і індивідуальність також. Але в нас є те, чого немає в інших командах, - серце і я..ця. І коли є серце і я..ця, можна все робити", - цитує Де Дзербі пресслужба "гірників".

"Сьогодні не було того матчу, який я бачив у своїй голові, але я дуже гордий, тому що в перерві я бачив їх трохи дивними. У нас були труднощі в той момент. А потім серце і я..ця анулювали різницю, яка була в першому таймі. А серце і я...ця не можна купити на трансферному ринку.

Що стосується Пятова? То я точно не переживав, бо бачу щодня, як Пятов тренується. Він величезний професіонал і завжди це показує. Насправді те, як він сьогодні зіграв, ми все заслуговували", - додав 42-річний італійський фахівець.

"Коли є такі моменти, як з Мудриком, коли він зробив пас і був забитий гол, значить, це знак. Я думаю, що це не випадково, тому що ми заслужили. Заслужили більше цю перемогу, ніж "Монако". Тому ми зараз відзначаємо перемогу, а інші просто говорять", - гордо заявив головний тренер "Шахтаря".