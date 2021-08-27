Координація евакуації українців з Кабула йшла складно до підключення Нуланд, – посол Серватюк

Один з евакуаційних рейсів українців з Кабула здійснював національний афганський перевізник Kam Air. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів посол Україні в Таджикистані та Афганістані (за сумісництвом) Василь Серватюк.

"Так, вони готові нам і надалі допомагати. Зараз ми ведемо перемовини. Проблема – дозаправка, координація, отримання дозволів. Насправді допоки глава українського МЗС Дмитро Кулеба особисто не переговорив із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд, координація на місцях йшла доволі складно", – розповів він.

Нині з Афганістану евакуювали понад 250 українців, членів їхніх родин та іноземців.

"У більшості своїй ці люди були транспортовані за рахунок трьох українських евакуаційних рейсів, 20 громадян (у одного ще було двоє родичів) евакуйовані нашими міжнародними партнерами. Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше ніж 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами", – зазначив він.

За словами посла, з цих людей – усього дві етнічні українки, які вийшли заміж і проживали в Афганістані на постійній основі, решта – етнічні афганці, які мають в Україні родичів і з різних причин нині перебувають на афганській території.

"Вони не днюють і не ночують у кабульському аеропорту. І це наш великий бонус, адже летовище – наразі найнебезпечніше місце в афганській столиці. Вони всі мають родичів, батьків, близьких друзів у Кабулі. Ночують вони, як правило, в безпечних місцях. Забезпечення всім необхідним є. Ще одне скажу: у нас у Кабулі є чимало друзів, які готові у будь-яку хвилину допомогти та прихистити на випадок якоїсь кризи. Ми опрацьовуємо і ці екстрені варіанти", – запевнив посол.

Нагадаємо, що "Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня. Україна мала три евакуаційні рейси, останній з яких прибув до України.