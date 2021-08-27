Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів ТКЕ на 100 млрд гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон про реструктуризацію газових боргів теплопостачальних, теплогенеруючих підприємств і водоканалів перед "Нафтогазом".

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" закон №3508-д "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" зазначається, що 27 серпня закон повернуто з підписом президента.

Документ визначає організаційні та економічні заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу і поширюється на відносини із врегулювання заборгованості за спожитий природний газ, послуги його розподілу та транспортування.

Згідно з законом, врегулюванню підлягає заборгованість за газ: постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу для постачання побутовим споживачам; постачальників природного газу та операторів газорозподільних мереж за договорами про надання послуг з транспортування газу; заборгованість операторів ГРМ, за договорами купівлі-продажу природного газу для виробничо-технологічних та власних потреб, укладеними з НАК "Нафтогаз України".

Крім того, під дію закону потрапляє дебіторська заборгованість побутових споживачів перед постачальниками природного газу в розмірі несплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних умов, а також заборгованість населення через визнання судами незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати.

Розрахунковою датою визначено 31 грудня 2020 року. Взаєморозрахунки будуть проводитися за рахунок видатків державного бюджету учасниками процедури врегулювання заборгованості. Обсяги заборгованості мають підтверджуватися висновком суб’єкта аудиторської діяльності.

Нагадаємо, Рада прийняла закон про реструктуризацію боргів ТКЕ14 липня. Загальна сума заборгованості суб'єктів ринку газу перевищує 100 млрд гривень. 29 липня його підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.