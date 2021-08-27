Шмигаль підготував доручення відкрити або відновити в кожному регіоні виробництво з мінімум 500 працівниками

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підготував розпорядження на адресу міністрів, голів обласних та Київської міської державної адміністрації щодо створення або відновлення не менше ніж одного виробництва з кількістю працівників понад 500.

Цей документ поки не затверджений, повідомив у Facebook голова фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк.

"Вжити заходів щодо:

розроблення інвестиційного проєкту із значними інвестиціями для зазначеного підприємства з метою вироблення конкурентоспроможності на світовому та внутрішньому ринку продукції

пошуку інвестора і супроводження реалізаці інвестиційного проєкту в режимі "інвестиційної няні", – йдеться в документі.

Чиновники, згідно з цим розпорядженням, мають звітувати про стан реалізації цих завдань у Мінекономіки щомісяця до 5 числа.

Фото: Facebook Ярослав Железняк

Нагадаємо, що в грудні 2020 Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила так званий закон про інвестиційних нянь. Інвестори можуть розраховувати на підтримку, якщо вкладають кошти в промисловість, інфраструктуру, логістику, переробку сміття, туризм, освіту, медицину, спорт.

Проєктом зі значними інвестиціями вважається той, інвестиції в котрого складають не менше 20 млн євро.