Суд закрив справу про банкрутство "Гаврилівських курчат"

Північний апеляційний господарський суд закрив справу про банкрутство ТОВ "Комплекс Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата").

Про це повідомило видання Finbalance з посиланням на судовий реєстр.

Ініціатором процедури банкрутства був кредитор компанії - ТОВ "Інтер Вей Капітал". Фірма вказувала, що "Агромарс" заборгував їй 213,9 млн гривень, більша частина з яких забезпечена майном.

Апеляційний суд визнав, що грошові вимоги кредитора носять спірний характер, оскільки відносно них відсутнє судове рішення, вони не визнаються та заперечуються боржником. Тому суд задовольнив апеляційну скаргу "Агромарса" та скасував ухвалу Господарського суду Києва, якою було відкрито провадження в справі про банкрутство.

"Агромарс" - один з найбільших виробників м’яса птиці в Україні. На початку року директор компанії Іван Зазуля повідомив про зупинку підприємств групи. Він казав, що "при такій високій вартості кормів неможливо вести рентабельний бізнес", "приходити щодня і отримувати збиток недоцільно", а "ціна на курятину не росте".

Кінцеві бенефіціари цієї компанії - Євген Сігал (колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів) і Марина Сігал.

У 2018 році прокуратура звинуватила подружжя Сігалів у створенні злочинної організації і в забрудненні навколишнього середовища біля Вишгорода, що завдало збитків на суму понад 250 млн гривень.

Проте гучне затримання ексдепутата закінчилось нічим - через пів року Генеральна прокуратура закрила провадження у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину.