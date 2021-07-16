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​Суд відкрив справу про банкрутство "Гаврилівських курчат"

Підприємства групи зупинились на початку року.

​Суд відкрив справу про банкрутство "Гаврилівських курчат"
Фото: Yandex

Господарський суд Києва 14 липня відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Комплекс Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата").

Про це повідомило видання Finbalance з посиланням на судовий реєстр.

"Агромарс" - один з найбільших виробників м’яса птиці в Україні. На початку року директор компанії Іван Зазуля повідомив про зупинку підприємств групи. Він казав, що "при такій високій вартості кормів неможливо вести рентабельний бізнес", "приходити щодня і отримувати збиток недоцільно", а "ціна на курятину не росте".

Кінцеві бенефіціари цієї компанії - Євген Сігал (колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів) і Марина Сігал.

У 2018 році прокуратура звинуватила подружжя Сігалів у створенні злочинної організації і в забрудненні навколишнього середовища біля Вишгорода, що завдало збитків на суму понад 250 млн гривень.

Проте гучне затримання ексдепутата закінчилось нічим - через пів року Генеральна прокуратура закрила провадження у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину.

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