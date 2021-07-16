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Xiaomi обігнала Apple і вийшла на друге місце на ринку смартфонів

Попереду з невеликим відривом тільки Samsung.

Фото: EPA/UPG

Китайська компанія Xiaomi у другому кварталі 2021 року вийшла на друге місце серед виробників смартфонів у світу, випередивши Apple з її айфонами.

Про це свідчить звіт аналітичної компанії Canalys, пише Bloomberg.

Завдяки вибуховому зростанню продажів на 83%, причому на окремих ринках це зростання сягало 150% (Африка) і навіть 300% (Латинська Америка).

За підсумками другого кварталу перше місце у світі зберігає Samsung з часткою 19%, Xiaomi має 17%, а Apple - 14%.

"Порівняно зі Samsung та Apple, середній цінник компанії на 40% і 75% нижчий відповідно. Тому головним пріоритетом Xiaomi цього року стало збільшення продажів висококласних пристроїв, таких як Mi 11 Ultra", - прокоментував результати звіту аналітик Canalys Бен Стентон.

Водночас він підкреслив, що планам Xiaomi можуть завадити інші китайські конкуренти Oppo та Vivo, які готові витрачатися на агресивний маркетинг. Зараз вони мають приблизно однакову частку на світовому ринку на рівні близько 10%.

Крім того, другий квартал традиційно є "найспокійнішим" - Apple та Samsung готуються до запуску нових телефонів в наступні місяці. За даними видання, Apple вже замовив підрядникам виробництво до 90 млн нових моделей айфонів, що набагато більше порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, що в останні дні президентства Дональда Трампа США ввели санкції проти деяких китайських підприємств, в тому числі і проти Xiaomi.

Але вже в середині березня федеральний суд США призупинив дію заборони на інвестування та співпрацю з Xiaomi, а вже в кінці травня інший суд скасував обмеження на торгівлю її акціями у США.

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