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Рада спростила приєднання до електричних мереж для малого та середнього бізнесу

Депутати сподіваються на поліпшення місця України в рейтингу Doing Business.

Рада спростила приєднання до електричних мереж для малого та середнього бізнесу
Фото: belrynok.by

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 15 липня, прийняла закон про суттєве спрощення приєднання до електричних мереж для малого та середнього бізнесу.

Відповідний законопроєкт №5009 в другому читанні та в цілому підтримали 347 депутатів.

Процедура приєднання до електричних мереж в Україні є складною, забюрократизованою та довготривалою. За оцінками авторів законопроєкту, на підключення невеликого бізнесу потрібно витратити більше 280 днів. Ухвалення цього законопроєкту покликане суттєво скоротити ці строки.

Закон передбачає скорочення кількості процедур, документів та погоджень для підключення до електромережі, зняття штучних обмежень та бар’єрів, запровадження механізму "єдиного вікна" для подання документної документації та її узгодження з зацікавленими сторонами.

За прогнозами депутатів, законопроєкт сприятиме розвитку бізнесу та покращенню інвестиційної привабливості України за рахунок покращення позицій в рейтингу Doing business.

Нагадаємо, що у 2020 році Світовий банк відклав на невизначений термін публікацію рейтингу Doing Business через виявлені порушення при зборі і зміні даних 

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