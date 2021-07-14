Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 50 млрд грн

Державна служба фінмоніторингу за пів року направила до правоохоронних органів майже 570 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансування тероризму чи поширення зброї масового знищення. Загальна сума ймовірних правопорушень становить 50,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними Держфінмоніторингу, більше половини цих матеріалів стосуються корупційної діяльності, а решта є додатковими узагальненими матеріалами.

Нагадаємо, що у 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн.

Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки України здійснює заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.