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Кабмін запланував будівництво нових гуртожитків для студентів з 2022 року

Уряд затвердив концепцію п'ятирічної будівельної програми.

Кабмін запланував будівництво нових гуртожитків для студентів з 2022 року
Фото: Александр Рудоманов

Кабінет міністрів на засіданні 26 серпня затвердив концепцію державної програми з будівництва гуртожитків для студентів на 2022-2026 роки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Вона передбачає ремонт і реконструкцію існуючих гуртожитків, добудову недобудованих та будівництво нових.

Програма також буде передбачати оснащення гуртожитків додатковими зручностями: спортивними залами, пральними кімнатами, приміщеннями для самостійної роботи, доступом до інтернету.

Планується збільшити кількість гуртожитків готельного типу та підвищеної комфортабельності з окремим санвузлом на кожну кімнату.

Також заплановано впровадження енергозбережувальних технологій і встановлення лічильників на електроенергію в кожній кімнаті.

За даними Міносвіти, на початок 2019-2020 навчального року в Україні було 1266,1 тис. студентів. Приблизно половина з них потребують місця в гуртожитку. Чимало здобувачів освіти не отримують можливості поселитися в гуртожитку і змушені винаймати приватне житло.

Нагадаємо, у 2020 році президент Володимир Зеленський запропонував розширити програму "Велике будівництво" за рахунок спорудження гуртожитків для студентів.

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