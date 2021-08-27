Politico продали за мільярд доларів

Німецька компанія Axel Springer SE домовилася про купівлю американського видання Politico у його власника Роберта Олбріттона.

Про це повідомляється на сайті Axel Springer.

За даними Wall Street Journal, вартість угоди перевищує 1 млрд доларів.

У 2014 році німці разом з Politico запустили європейське видання Politico Europe. Тепер в рамках угоди Axel Springer викуповує ще й частку Олбріттна в Politico Europe, а також сайт Protocol, який з 2020 року пише про технології.

Politico запустили в 2007 році журналісти The Washington Post Джон Гарріс і Джим ВандеХей за фінансової підтримки Олбріттона. У 2016 році вони пішли з Politico, заснувавши сайт Axios.

Видавничий дім Axel Springer володіє такими відомими виданнями, як Bild, Welt, європейський Rolling Stone, Techbook.

У 2016 році вони придбали eMarketer за 242 млн доларів і Business Insider за 450 млн доларів.