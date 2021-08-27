“Велике будівництво” на трасі Київ-Бориспіль завершилося, нове покриття слугуватиме мінімум 10 років

На Київщині завершили ремонт 17 кілометрів траси М-03 Київ – Харків — Довжанський від Києва до міжнародного аеропорту Бориспіль. Роботи провели згідно з міжнародними стандартами у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, повідомляє Укравтодор.

“Як і обіцяли, до Дня незалежності відновили трасу до головних повітряних воріт країни. Менш ніж за 2 місяці відремонтували покриття 17 кілометрів траси М-03 Київ – Харків – Довжанський. На магістралі встановили сучасне LED-освітлення, нове бар‘єрне огородження, нанесли розмітку “холодним пластиком” та встановили нові дорожні знаки”, - йдеться у повідомленні.

Ділянка км 18+000 - км 34+950 траси М-03 з'єднує столицю з міжнародним аеропортом Бориспіль. Востаннє маршрут відновлювали у 2004 році. Через інтенсивний рух транспорту дорожнє покриття значно пошкодилося. Забезпечувати проїзд ділянкою шляхом експлуатаційного утримання більше було неможливо.

У планах – встановити інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом на всій ділянці Київ – Бориспіль. Перші цифрові табло зараз працюють в тестовому режимі. Вони відображають інформацію про дорожні умови та обмеження: дозволену швидкість, дорожні затори, температуру та стан дорожнього покриття.

“Ділянка траси М-03 генерує один із найбільших показників трафіку в Україні — близько 85 тис. машин на добу. Маршрут від міжнародного аеропорту “Бориспіль” — це перше, що бачать іноземні туристи, які прибувають до столиці України. Тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб цей об’єкт був взірцевим”, - зазначив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.За його словами, нове дорожнє покриття слугуватиме щонайменше 10 років, а для контролю за перевантаженням у рамках проєкту тут встановили майданчик зважування-в-русі.

Нагадаємо, програма президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво” спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень та розвиток транзиту й міждержавних відносин.