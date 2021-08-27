Офіс генпрокурора просить заарештувати Рудьковського через порушення ним умов виїзду за кордон

Ексміністра помітили на території Князівства Монако, хоча він мав поїхати до Відня на лікування.

Офіс генерального прокурора ініціює питання зміни запобіжного заходу ексміністру транспорту та зв'язку Миколі Рудьковському, підозрюваному в організації викрадення та катуванні глави компанії "Нафтогазвидобування", у зв'язку з порушенням підозрюваним умов виїзду за кордон.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Прокурор Офісу генпрокурора подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою колишньому народному депутату, підозрюваному у викраденні та катуванні екскерівника приватної газодобувної компанії", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що таке рішення ухвалено у зв'язку з порушенням підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон - у місто Відень з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги.

"Порушення було встановлено за результатами перевірки відомостей засобів масової інформації про те, що його помітили на території Князівства Монако", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив, що перевіряє інформацію про перебування Рудьковського в Монако та допускає можливість ініціювання зміни запобіжного заходу "в разі підтвердження порушення підозрюваним покладених на нього зобов'язань".

Рудьковський підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 (" Незаконне позбавлення волі або викрадення людини "), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ( "Катування"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ( "Вимагання") Кримінального кодексу України. Йому інкримінують організацію резонансного викрадення топменеджера "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який зник безвісти 3 лютого 2012 року, коли його викрали посеред Києва, і знайшовся тільки через три роки, у травні 2015-го. Після викрадення Семінського акціонером компанії став Рінат Ахметов.

Зараз Семінський робить політичну кар'єру, ставши депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу".

Рудьковський тим часом встиг посидіти в російській тюрмі - у грудні 2019 року Московський суд засудив його до двох років колонії загального режиму за "напад на посольство РФ у Києві". На початку 2021 року він вийшов на свободу і повернувся в Україну.

Постановою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 5 липня 2021 було задоволено клопотання захисника Рудьковського і застосовано до нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а 30 липня підозрюваний звернувся до процесуального керівника з клопотанням про надання йому дозволу на виїзд для обстеження і лікування у Відні (Австрія) в період з 5 по 21 серпня 2021 року.

У зв’язку з цим ОГП видав дозвіл Рудьковському на виїзд виключно до Відня і виключно з метою отримання медичної допомоги. 11 серпня з’явилася інформація про перебування Рудьковського у Монако.

Рудьковський був міністром транспорту і зв'язку часів президентства Віктора Ющенка, екснардеп VII скликання від Партії регіонів (2012-2014).