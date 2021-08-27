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Евакуації з Афганістану потребують ще понад 230 громадян України та їхніх родичів, - посол

З цих людей – усього дві етнічні українки, які вроживали в Афганістані, решта – етнічні афганці.

Евакуації з Афганістану потребують ще понад 230 громадян України та їхніх родичів, - посол
Фото: facebook/Василь Серватюк

За інформацією українських дипломатів, на території Афганістану залишається трохи більше 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів посол Україні в Таджикистані та Афганістані (за суміцництвом) Василь Серватюк.

"Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами", – зазначив він.

За словами послав, з цих людей – усього дві етнічні українки, які вийшли заміж та проживали в Афганістані на постійній основі, решта – етнічні афганці, які мають в Україні родичів і в силу різних причин нині перебувають на афганській території. 

Нині з Афганістану евакуювали понад 250 українців, членів їхніх родин та іноземців. 

Нагадаємо, що "Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня. Україна мала три евакуаційні рейси, останній з яких прибув до України 23 серпня.

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