Евакуації з Афганістану потребують ще понад 230 громадян України та їхніх родичів, - посол

З цих людей – усього дві етнічні українки, які вроживали в Афганістані, решта – етнічні афганці.

За інформацією українських дипломатів, на території Афганістану залишається трохи більше 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів посол Україні в Таджикистані та Афганістані (за суміцництвом) Василь Серватюк.

"Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами", – зазначив він.

За словами послав, з цих людей – усього дві етнічні українки, які вийшли заміж та проживали в Афганістані на постійній основі, решта – етнічні афганці, які мають в Україні родичів і в силу різних причин нині перебувають на афганській території.

Нині з Афганістану евакуювали понад 250 українців, членів їхніх родин та іноземців.

Нагадаємо, що "Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня. Україна мала три евакуаційні рейси, останній з яких прибув до України 23 серпня.