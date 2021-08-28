У Києві сіли вже два літаки з Афганістану, чекають на третій, – МЗС

У київському аеропорту “Бориспіль” сіли два літака з евакуйованими людьми з Афганістану. Очікують на ще один.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна.

"На сьогодні планується посадка трьох літаків, на борту яких перебувають близько 360 осіб. За попередньою інформацією ГУР Міністерства оборони, близько 80 громадян України на борту”, – cказав він.

Він уточнив, що посадка третього борту очікується протягом одного-двох годин.

“Після того, як відбудуться всі процедури і перевірка документів, ми зможемо надати більш точну інформацію", – додав Єнін.

Міністр оборони України Андрій Таран підкреслив, що операцією з евакуації керували співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України. "При цьому координація евакуації координувалася з іноземними партнерами України, зокрема, США, Великобританії та Литви", –зазначив він.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що літаки – два цивільних борту і один військовий – рухалися через Пакистан, і розсадження людей проводилося, зокрема, безпосередньо у столиці країні Ісламабаді.

"Після того, як третій борт прибуде, бо розсадження проводилася в тому числі в Ісламабаді, буде чітко відомо, хто якими бортами прибув, і Міністерство закордонних справ надасть вам відповідну вичерпну інформацію", – пояснив він.

Нагадаємо, в Афганістані на евакуацію чекають до 230 українців та їхніх родичів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після 31 серпня евакуація триватиме, але домовлятися потрібно буде з талібами.

"Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня. Україна мала три евакуаційні рейси, останній з яких прибув до України 23 серпня.