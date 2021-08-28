США почали виводити військових із аеропорту Кабула

У Пентагоні запевняють, що сам аеропорт і раніше знаходиться під контролем армії США.

Американські військовослужбовці почали процес виведення сил з аеропорту Кабула.

Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Почався процес виведення військ", - сказав він на брифінгу.

При цьому Кірбі зазначив, що сам аеропорт і раніше знаходиться під контролем армії США.

Передбачається, що виведення американських сил з аеропорту Кабула завершиться 31 серпня. Таким чином закінчиться 20-річна військова присутність в Афганістані США та їх союзників.

Нагадаємо, в аеропорту Кабула з середини серпня проходить операція по евакуації іноземців, а також афганських громадян, які отримали притулок за кордоном. Ці люди залишають Афганістан, тому що бояться помсти руху "Талібан", який захопив владу в країні.

20-річна американська місія в Афганістані за планом адміністрації експрезидента Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2020. Його наступник Байден після вступу на посаду пообіцяв, що вона завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічного теракту із вежами-близнюками, який Усама бен Ладен, як вважається, спланував із Афганістану, де мав політичний притулок.

У липня Байден назвав нову дату повного виведення військ – 31 серпня. Після того, як основна частина американських військ почала вилітати з Афганістану, рух "Талібан" став захоплювати провінції, аж поки не увійшов до Кабула. Президент Афганістану поїхав з країни. Захоплення влади супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення. Інші держави масово евакуюють своїх громадян.

Пентагон пообіцяв впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула.