Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
ГоловнаСвіт

У Мілані згорів 15-поверховий житловий будинок

Вогонь повністю знищив зовнішнє облицювання будівлі.

Фото: twitter.com/emergenzavvf

На південній околиці Мілана в неділю згорів 15-поверховий житловий будинок.

Як повідомляє Ansa, пожежа спалахнула близько 17:45 і охопила два сусідніх будинки. Один з них - житлова висотка на 70 квартир - практично знищений вогнем.

За попередньою інформацією, жертв та серйозно постраждалих немає, хоча, як пише Corriere Della Serra, двом десяткам мешканців будинку знадобилася медична допомога - вони надихалися продуктами горіння.

"Наразі ми не маємо повідомлень про жертв чи постраждалих. Близько 20 осіб вийшли без проблем", - розказав мер міста Джузеппе Сала, який прибув на місце події.

За його словами, пожежники ходять від квартири до квартири, щоб перевірити, чи хтось залишився всередині. Мер подякував їм за сміливість і розказав, що бачив на руках окремих рятувальників опіки.

Пожежа спалахнула, ймовірно, на 15-му поверсі та поширилася на всю будівлю через зовнішнє облицювання. Вогонь повністю знищив його, оголивши конструкцію будинку.

Причина пожежі поки не встановлена.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також