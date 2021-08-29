Фото: twitter.com/emergenzavvf

На південній околиці Мілана в неділю згорів 15-поверховий житловий будинок.

Як повідомляє Ansa, пожежа спалахнула близько 17:45 і охопила два сусідніх будинки. Один з них - житлова висотка на 70 квартир - практично знищений вогнем.

За попередньою інформацією, жертв та серйозно постраждалих немає, хоча, як пише Corriere Della Serra, двом десяткам мешканців будинку знадобилася медична допомога - вони надихалися продуктами горіння.

#Milano #incendio grattacielo: fiamme sotto controllo, le nostre squadre stanno avanzando dall’interno verso i piani superiori dell’edificio. Sono 15 i mezzi impiegati, oltre 50 i #vigilidelfuoco. Immagini della ricognizione aerea dall’elicottero. [#29agosto 20:00] pic.twitter.com/dKtm1eznUi — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021

"Наразі ми не маємо повідомлень про жертв чи постраждалих. Близько 20 осіб вийшли без проблем", - розказав мер міста Джузеппе Сала, який прибув на місце події.

За його словами, пожежники ходять від квартири до квартири, щоб перевірити, чи хтось залишився всередині. Мер подякував їм за сміливість і розказав, що бачив на руках окремих рятувальників опіки.

#Milano #incendio grattacielo: fiamme sotto controllo, le nostre squadre stanno avanzando dall’interno verso i piani superiori dell’edificio. Sono 15 i mezzi impiegati, oltre 50 i #vigilidelfuoco. Immagini della ricognizione aerea dall’elicottero. [#29agosto 20:00] pic.twitter.com/dKtm1eznUi — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021

Пожежа спалахнула, ймовірно, на 15-му поверсі та поширилася на всю будівлю через зовнішнє облицювання. Вогонь повністю знищив його, оголивши конструкцію будинку.

Причина пожежі поки не встановлена.

Фото: EPA/UPG