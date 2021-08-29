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На узбережжя США біля Нового Орлеану в річницю "Катріни" обрушився ураган "Іда"

Швидкість вітру сягає 240 кілометрів на годину.

На південне узбережжя США біля Нового Орлеану, штат Луїзіана, в неділю обрушився ураган "Іда" небезпечної 4-ї категорії (з п'яти можливих).

Про це повідомив Національний ураганний центр США.

Швидкість вітру урагану сягає 240 кілометрів на годину (майже 67 м/с).

Як очікується, стихія принесе великі зливи, шторми, а хвилі в деяких районах сягатимуть 4-5 метрів у висоту. Попередження про небезпеку шторму отримали штати Луїзіана, Міссісіпі, Алабама та Флорида.

У п'ятницю, 27 серпня, "Іда" вдарила по західній частині Куби - тоді вона ще оцінювалася як шторм першою категорії, а швидкість вітру становила 120 км/год (близько 33 м/с). Шторм валив дерева і стовпи електропередачі, що призвело до масових відключень електрики.

Тепла погода в Мексиканській затоці допомогла шторму набрати силу до 4-ї категорії за лічені години. 

Ураган "Іда" прийшов в Луїзіану в 16-у річницю урагану "Катріна", який призвів до гибелі 1800 людей та затоплення Нового Орлеану.

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