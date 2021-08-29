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Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься

Тепер вона запланована на 1 вересня. 

Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Фото: president.gov.ua

Зустріч президента України Володимира Зеленського із американським колегою Джо Байденом знову перенесли. Вона запланована на 1 вересня, пише "Голос Америки" з посиланням на інформацію Білого дому.

Це вже друге перенесення зустрічі Зеленського з Байденом. Спершу вона була запланована на 30 серпня, потім її відтермінували на 31 – нібито через зміну в форматі візиту.

Сам візит мав розпочатися 30 серпня. У порядку денному – заходи у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. 

Нагадаємо, на початку серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у Вашингтоні з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорювали підготовку візиту президента Володимира Зеленського і його перемовин з Джо Байденом.

Раніше, за інформацією американських ЗМІ, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".

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