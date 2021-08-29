Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці

Воно було ухвалене ще в кінці липня і вже виконується, але набуло чинності тільки зараз.

Президент Володимир Зеленський у суботу, 28 серпня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері.

Воно було ухвалене ще 30 липня, але набуло чинності лише зараз, повідомляється в указі №452/2021.

Рішення РНБО, зокрема, передбачає передачу в управління "Нафтогазу" компанії "Донецькоблгаз", яка у квітні стала першим діючим оператором газових мереж, у якого забрали ліцензію з розподілу газу.

Також мають перевірити обґрунтованість та прийнятність параметрів стимулюючого регулювання для операторів систем розподілу електричної енергії (обленерго).

РНБО вимагає також встановити власників всіх обленерго і перевірити, чи всі вони відділені від постачальників електроенергії.

Рішення передбачає розробку цілої низки законопроєктів:

про заміну "зеленому" тарифу;

про створення енергетичної біржі для продажу електроенергії за двосторонніми аукціонами;

про корпоратизацію "Енергоатома";

про передачу боргів облгазів тощо.

Пропонується опрацювати питання плати за потужність для виробників електроенергії (з метою підтримки доступного резерву генерувальних потужностей), а також створення водневого продуктопроводу Україна – ЄС. Крім того, згідно з рішенням, Україна отримає водневу стратегію.

РНБО також поставило завдання розробити план установлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів, перейти від товарного до фінансового механізму ПСО, запровадити дієве покарання за безоплатне споживання е/е і несвоєчасні розрахунки між учасниками ринку електричної енергії тощо.

Фонду державного майна доручили виключити з приватизаційного переліку належні державі пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії.

Нагадаємо, що на початку 2021 року РНБО ухвалила рішення про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці.