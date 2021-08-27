ФДМ скасував приватизаційний аукціон ОГХК і призначить новий

До торгів було допущено лише одного учасника.

Фонд державного майна скасував приватизаційний аукціон Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), який мав відбутися 31 серпня, через допуск до конкурсу лише одного учасника.

Про це повідомляється на сайті ФДМ.

Зазначається, що Фонд отримав три заявки на участь в аукціоні, однак, два потенційних учасники подали неповний пакет документів.

"Процедура проведення аукціонів великої приватизації не передбачає можливості доопрацювання заявок, відповідно цим претендентами було відмовлено в участі в аукціоні", - зазначається в повідомленні.

ДФМ розраховує на проведення нового приватизаційного аукціону у 2021 році, а також очікує більшої кількості учасників у ньому.

Нагадаємо, уряд відніс ОГХК до переліку компаній, що підлягають приватизації, у серпні 2016 року. Однак терміни приватизації відкладали декілька разів, востаннє - у зв'язку з коронакризою та карантином. У червні голова ФДМ заявляв, що на ОГХК претендують більше 10 компаній.

ОГХК реалізує продукцію більше ніж до 30 країн світу і є одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, а також США та країни Африки. Компанія видобуває руду для виробництва 20 тис. тонн титану на рік.

Дата приватизаційного аукціону біла призначена на 31 серпня 2021 року. Стартова ціна - 3,7 млрд грн, крок аукціону - 50 млн грн.

ОГХК у 2020 році збільшила чистий прибуток у 4,2 раза порівняно з 2019 роком - до 369,18 млн грн, чистий дохід за минулий рік скоротився на 11,5% - до 3 млрд 127,63 млн грн.