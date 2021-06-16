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Кабмін затвердив умови приватизації ОГХК

Компанія стане першим об’єктом програми "Велика приватизація".

Кабмін затвердив умови приватизації ОГХК
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії - одного з найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі, зі стартовою ціною 3,7 млрд гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Стартова ціна цього підприємства повинна бути не менша за 3,7 млрд грн. Визначено зобов’язання для покупця щодо інвестицій, щодо соціального пакета для працівників, а також щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства", - написав він.

Шмигаль зазначив, що ОГХК стане першим об’єктом програми "Велика приватизація".

"Це важливий крок до зменшення частки та ролі держави в економіці, що обіцяв у своїй передвиборчій програмі Президент України. Прозора приватизація - це не тільки можливість залучити сотні мільйонів інвестицій та збільшити виробництво, але й один із найбільш ефективних антикорупційних заходів. Вже понад 10 компаній, зокрема іноземних, зацікавилися купівлею ОГХК, а тому ми очікуємо, що стартова ціна зросте під час відкритого аукціону", - додав прем'єр.

Нагадаємо, Об'єднана гірничо-хімічна компанія перебуває у 100% власності держави в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Її було створено на базі майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська область) і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська область) у 2014 році.

30 березня Верховна Рада прийняла проєкт закону про розблокування "Великої приватизації".

В 2021 році Фонд державного майна планує продати на аукціонах Перший київський машинобудівний завод ("Більшовик"), шість обленерго, ОГХК та Президент-готель у Києві.

У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн, і його виконання прямо залежить від розблокування "великої приватизації", яка повинна забезпечити надходження на рівні 9 млрд грн.

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