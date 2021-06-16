S&P оцінило кредитний рейтинг Укрзалізниці як "позитивний", - керівник УЗ Іван Юрик

Одночасно Укрзалізниця була виключена зі списку CreditWatch.

Одне з провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor's поліпшило прогноз кредитного рейтингу Укрзалізниці з «негативного» на «позитивний». Про це в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, подібна оцінка S&P говорить про те, що антикризовий план, який реалізується в Укрзалізниці, має позитивний вплив на інвестиційну привабливість компанії.

На поліпшення рейтингу, як пояснили в УЗ, вплинула досягнута домовленість про реструктуризацію погашення боргу перед АТ «Ощадбанк», який виник ще за часів підготовки інфраструктури Укрзалізниці до Євро-2012.

«Позитивний прогноз відображає потенціал для підвищення кредитного рейтингу після рефінансування заборгованості, що підлягає погашенню в найближчі 12 місяців», - йдеться у повідомленні УЗ.

Одночасно Укрзалізниця була виключена зі списку CreditWatch, в якому перебувала, поки оцінювалися подальші кроки компанії з управління боргом.

Домовленість з АТ «Ощадбанк» дозволило УЗ збалансувати грошові потоки і навантаження на ліквідність компанії.

«Укрзалізниця, як учасник міжнародного ринку капіталів, продовжує слідувати раніше заявленому принципу відповідального ставлення до своїх боргових зобов'язань, і всі взяті боргові зобов'язання виконує в повній мірі», - підкреслюють в УЗ.

Нагадаємо, нещодавно Іван Юрик повідомив про те, що травень УЗ другий місяць поспіль закінчила з прибутком.