Україна та Молдова підписали зміни до Угоди про вільну торгівлю

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавріліце підписали Протокол між урядами країн про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю.

Документ підписали 28 серпня, пише "Урядовий портал".

Зміни до угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів.

“Це велика зміна в торгових відносинах. Перехід на ці правила походження товарів об’єднує українську й молдовську Угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер ми поєднуємо торгові режими усіх держав Асоційованого тріо між собою та з ЄС”, – відзначив український прем’єр.

Шмигаль зауважив, що система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі.

“Цей протокол є ще одним кроком до виходу країн Асоційованого тріо з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки”, – підкреслив він.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавріліце зазначила, що Протокол підтверджує готовність сприяти торговельним відносинам між обома країнами, зокрема на шляху європейської інтеграції.

Нагадаємо, 17 травня Україна, Грузія та Молдова офіційно стали Асоційованим Тріо. У червні глави МЗС України, Грузії та Молдови представили Асоційоване Тріо у Брюсселі.