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Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування

"Надалі буде складніше розмістити готівку у банківських установах чи придбати власність, якщо громадянин не мав офіційного доходу".

Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Фото: Макс Требухов

Міністр фінансів Сергій Марченко нагадав, що з 1 вересня починається кампанія по добровільному декларуванню.

Про це він розповів у своїй колонці в виданні "Обозреватель".

"За ініціативи президента з 1 вересня 2021 року розпочинається кампанія по добровільному декларуванню. Громадянам надається можливість задекларувати свої статки та в подальшому вільно їх використовувати. Адже в Україні протягом тридцяти років існувала система, яка дозволяла багатьом громадянам отримувати неоподатковані доходи, у тому числі за кордоном", - написав Марченко.

Мністр назвав низку причин, чому українцям варто скористатись можливістю добровільно задекларувати свої статки.

"Зокрема, надалі буде складніше розмістити готівку у банківських установах чи придбати власність, якщо громадянин не мав офіційного доходу", - зазначив міністр.

Він також додав, що на його думку цей Закон - не про бюджетні надходження, а про створення цивілізованих умов в оподаткуванні доходів громадян.

"Громадяни які скористаються цією можливістю зможуть спокійно розпоряджатися своїми активами. Для них це буде чиста фінансова історія... Добровільне декларування – це можливість. Сподіваюсь, що нею скористається значна частина наших громадян", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський підписав закони так званої податкової амністії (№ 1539-ІХ і № 1542-ІХ), що передбачають проведення одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб з 1 вересня 2021 по 1 вересня 2022.

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