Український військовий спецназ допоміг Канаді евакуювати перекладачів з Афганістану

Україна допомогла Канаді евакуювати афганських перекладачів та їхні родини з Кабула.

Оттава обіцяла поселити в Канаді 19 афганців за умови, якщо вони можуть дістатися з Афганістану до третіх країн. Канадський уряд запитав в уряду України, чи готовий він перевезти інших біженців, які прямували в Канаду. Про це пише популярна канадська газета The Globe and Mail.

Рятувальна операція була проведена вранці п'ятниці в Кабулі – наступного дня після того, як останній канадський евакуаційний рейс вилетів з Афганістану, і через кілька годин після того, як поблизу аеропорту трапився теракт.

Попри обмеження на евакуацію афганців, а також попри терористичну загрозу, український спецназ, згідно з даними ЗМІ, пішки зайшов у Кабул, щоб супроводжувати два мікроавтобуси з перекладачами та їхніми родичами, які хотіли вилетіти до Канади через Україну.

Військові оточили та супроводжували автобуси протягом 600 метрів до аеропорту.

"Колонна зайшла в аеропорт завдяки українцям. Ми просто відправили їм номери наших автомобілів... вони прийшли на місцевий ринок, щоб знайти нас. Вони сказали? "Україна?". Ми сказали: "Так!". І вони нас супроводжували", – розповів перекладач і батько п'ятьох дітей Мохаммед Шаріф Шараф, який висвітлював роль Канади у війні за Афганістан.

Після прибуття в аеропорт 19 афганців помістили в український військовий вантажний літак, який перебував у Кабулі. Літак вилетів в Ісламабад разом з групою військових. У столиці Пакистану їх пересадили на зафрахтований комерційний літак, який доставив групу в Україну з короткою зупинкою в Баку.

Після рятувальної операції президент України Володимир Зеленський написав у Twitter слрва подяки українським військовим, розвідникам і дипломатам, які допомогли евакуювати співвітчизників та громадян інших держав.

При цьому інші спроби евакуювати цих афганців були марними.

"Українська операція пройшла успішно там, де інші зазнали поразки, тому що українські військові перекинули в місто спецназ, щоб провести рятувальні операції", – зазначає канадське медіа.

Евакуйовані заявили, що були шоковані тим, що українці пішли на ризик заради їх спасіння, чого не зробили американські та канадські сили.

"Канада додатково запросила нашої підтримки, і ми будемо раді допомогти", – відповів на запит The Globe міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він додав, що рятувальна операція в Кабулі продемонструвала можливості Збройних сил України та те, чому державу нарешті треба прийняти в НАТО.

"У цих жахливих умовах наші військові продемонстрували хоробрість, високий клас та зразковий професіоналізм", – додав Кулеба канадським журналістам.

Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” прикордонники у суботу, 28 серпня оформили пасажирів трьох евакуаційних рейсів з Афганістану.

На бортах літаків прибули українці та іноземці, котрі потребували допомоги.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що всіх українців, яких хотіли евакуюватися, вивезли з Афганістану.