"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула

Під час атаки було випущено шість ракет "Катюша".

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за пуск шести ракет по аеропорту Кабула 30 серпня.

Під час атаки було випущено шість ракет «Катюша», передає Радіо Свобода з посиланням на Nasher News.

Офіційні представники США заявили, що сили протиракетної оборони перехопили п’ять ракет, випущених по аеропорту. Інформації про постраждалих немає.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ракетний удар був завданий із задньої частини автомобіля. Декілька ракет потрапили в різні частини Кабула.

Нагадаємо, 26 серпня в аеропорту Кабула стався теракт. Загинули близько 100 осіб, серед них - 13 американських військових. За офіційними даними, за вибухом терориста-смертника послідував напад бойовиків ІДІЛ.

У суботу, 28 серпня, в провінції Нангархар на сході Афганістану було вбито члена "Ісламської держави", який, як вважається, був причетний до планування нападів на США у Кабулі.

Учора США завдали авіаудару по автомобілю зі смертником "Ісламської держави" в Кабулі.

Наразі очолювана США операція з повітряної евакуації вивезла з Афганістану понад 117 тисяч афганців та іноземних громадян з того часу, як владу в країні захопили таліби. Напередодні 31 серпня, коли президент США Джо Байден встановив дедлайн для виведення військ, Сполучені Штати сфокусувалися на вивезенні американських військ та дипломатів.