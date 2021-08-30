Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Туреччина взяла на озброєння ударний безпілотник Akıncı
Туреччина взяла на озброєння ударний безпілотник Akıncı
На следующий год - в Донецке
На следующий год - в Донецке
ГоловнаСвіт

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула

Під час атаки було випущено шість ракет "Катюша".

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула
Фото: rbc.ua

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за пуск шести ракет по аеропорту Кабула 30 серпня.

Під час атаки було випущено шість ракет «Катюша», передає Радіо Свобода з посиланням на Nasher News.

Офіційні представники США заявили, що сили протиракетної оборони перехопили п’ять ракет, випущених по аеропорту. Інформації про постраждалих немає.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ракетний удар був завданий із задньої частини автомобіля. Декілька ракет потрапили в різні частини Кабула.

Нагадаємо, 26 серпня в аеропорту Кабула стався теракт. Загинули близько 100 осіб, серед них - 13 американських військових. За офіційними даними, за вибухом терориста-смертника послідував напад бойовиків ІДІЛ.

У суботу, 28 серпня, в провінції Нангархар на сході Афганістану було вбито члена "Ісламської держави", який, як вважається, був причетний до планування нападів на США у Кабулі.

Учора США завдали авіаудару по автомобілю зі смертником "Ісламської держави" в Кабулі.

Наразі очолювана США операція з повітряної евакуації вивезла з Афганістану понад 117 тисяч афганців та іноземних громадян з того часу, як владу в країні захопили таліби. Напередодні 31 серпня, коли президент США Джо Байден встановив дедлайн для виведення військ, Сполучені Штати сфокусувалися на вивезенні американських військ та дипломатів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також