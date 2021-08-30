У ВООЗ заявили про необхідність щеплення третьою дозою COVID-вакцини

Щеплення додатковою третьою дозою вакцини від COVID-19 є не розкішшю, а способом убезпечити найбільш вразливі категорії населення.

Про це заявив очільник Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге, повідомляє Reuters.

“Третя доза вакцини – це не розкіш, не доза, забрана в когось, хто досі очікує на першу. Натомість йдеться про спосіб уберегти найвразливіших”, - наголосив Клюге.

Напередодні очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус закликав запровадити мораторій на проведення щеплень третьою дозою вакцини від COVID-19. Таке звернення він адресував представникам заможніших країн, які значно випередили країни, що розвиваються, за кількістю щеплень. На думку очільника ВООЗ, мораторій на третє щеплення має збільшити доступність вакцини у країнах, де рівень вакцинації залишається невисоким.